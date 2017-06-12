В Петербурге в соцсетях обсуждают задержание 12 июня девушки и юноши
12 июня 2017, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Петербурга 12 июня полиция задержала молоденькую девушку - участницу антикоррупционной акции на Марсовом поле.
Фотография девушки, прижимающей к груди свою сумочку, распространяется в социальных сетях. Блогеры обратили внимание, что совсем юную девушку задержали как "особо опасного преступника", - сообщает ИА "Росбалт".
Фото из Twitter.
Петербуржцы обсуждают еще одно фото: ОМОНовцы "скрутили" юношу и, вероятно, ведут в автозак. На вид парень студент -первокурсник или даже школьник.
По предварительным данным, в Петербурге на акции сегодня задержаны около 800 человек.
Официально информация о количестве задержанных не подтверждается.