В Петербурге в соцсетях обсуждают задержание 12 июня девушки и юноши

В центре Петербурга 12 июня полиция задержала молоденькую девушку - участницу антикоррупционной акции на Марсовом поле.

Фотография девушки, прижимающей к груди свою сумочку, распространяется в социальных сетях. Блогеры обратили внимание, что совсем юную девушку задержали как "особо опасного преступника", - сообщает ИА "Росбалт".









Фото из Twitter.

Петербуржцы обсуждают еще одно фото: ОМОНовцы "скрутили" юношу и, вероятно, ведут в автозак. На вид парень студент -первокурсник или даже школьник.









По предварительным данным, в Петербурге на акции сегодня задержаны около 800 человек.

Официально информация о количестве задержанных не подтверждается.