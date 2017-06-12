Задержан участник акции, распыливший газ в сотрудника ОМОН

В Москве сегодня полиция задержала участника несанкционированной акции, распылившего газ в бойца ОМОНа. По уточненной информации Росгардии, на Пушкинской площади в центре столицы правонарушитель распылил в лицо сотруднику правоохранительных органов перцовый аэрозоль.

ОМОНовец получил ожог глаза. Медики "скорой помощи" оказали мужчине первую необходимую помощь.

В Москве на Тверской улице 12 июня проходит несанкционированная акция оппозиции. Активисты выкрикивают лозунги и демонстрируют плакаты. Полиция проводит задержания участников акции. В Москве задержано уже около 750 человек, - сообщает РБК.

Акции протеста 12 июня были запланированы в 210 городах России. В Санкт-Петербурге акция проходит на Марсовом поле. По данным «ОВД-Инфо» в Питере задержаны около 900 человек. Официальные данные о количестве задержанных МВД пока не предоставляло.

О переносе антикоррупционного митинга с проспекта Сахарова на Тверскую улицу объявил неожиданно накануне вечером Алексей Навальный. Сам Навальный был задержан при выходе из подъезда дома.