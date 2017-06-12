Американские журналисты в Москве историческую инсталляцию приняли за баррикаду

В центре российской столицы власти воздвигли баррикады, чтобы не допустить оппозиционеров на Красную площадь, - именно так поняли увиденное в центре Москвы корреспонденты американских изданий.

Сенсации не получилось: на «разоблачительные» записи журналистов в «Твиттере» ответила главный редактор RT Маргарита Симоньян и объяснила «писакам», что в Москве сегодня работает фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Поэтому та баррикада, которые видели журналисты New York Times и Financial Times, является исторической инсталляцией и никакого отношения к проходящей сегодня в Москве акции оппозиционеров не имеет.

В столицу на исторический фестиваль съехались порядка 10 тысяч реконструкторов, представляющих 12 эпох.