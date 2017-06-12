МЧС предупредило москвичей о предстоящем урагане

МЧС по Москве и Московской области предупреждает жителей столицы области о резком ухудшении погоду в ближайшие несколько часов. Ожидается сильная гроза и штормовой ветер с порывами до 18 м/с.

О прогнозе столичной погоды «Аргументы недели» ранее сообщали. Теперь региональное МЧС предупреждает москвичей о необходимости соблюдать осторожность в ближайшее время.

Спасатели прогнозируют усиление ветра до уровня шквалистого, с порывами до 18 м/с, и все это произойдет в ближайшие часы. Ветер будет сопровождаться сильной грозой и осадками. По данным синоптиков, грозы продлятся в Москве и регионе до утра 13 июня.