В Крыму нашли огромную мину времен ВОВ

Парашютную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на побережье Севастополя. Мина была сброшена фашистами в 1941 году для блокирования советских судов в бухте, но тогда она не взорвалась.

Про обнаружении на крымском побережье морской мины сообщает 12 июня портал russian.rt.com .

Однотонная морская мина времен Великой Отечественной войны обнаружена на глубине 17 метров в Севастопольской бухте и представляла реальную опасность для подводного газопровода и местной ферме по выращиванию моллюсков.

Региональные спасатели уничтожили мину, - очевидцы сообщают, что ее взрыв поднял столб воды высотою в 30 метров. Пока длилась спасательная операция, все соседние пляжи были закрыты. Мину транспортировали в открытое море и там подорвали с помощью беспилотной подлодки.