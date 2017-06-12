На чемпионате России по вольной борьбе в Назрани произошла массовая драка

Массовую драку на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани устроили болельщики. Болельщики возмутились работой судей. Потасовка началась во время боя Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан). В этой схватке победил дагестанский спортсмен.

Болельщики начали сначала кричать и свистеть, а потом толпа повалила на ринг. Ведущий соревнований призывал нарушителей порядка успокоиться. Ему на помощь пришли сотрудники службы безопасности турнира и волонтеры. Порядок был восстановлен их силами, - передает ТАСС.

Глава Ингушетии, в столице которой проходил чемпионат России, Юнус-Бек Евкуров назвал инициаторов беспорядков провокаторами.