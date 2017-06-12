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На чемпионате России по вольной борьбе в Назрани произошла массовая драка

12 июня 2017, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

На чемпионате России по вольной борьбе в Назрани произошла массовая драка
фото: pixabay.com

Массовую драку на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани устроили болельщики. Болельщики возмутились работой судей. Потасовка началась во время боя Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан). В этой схватке победил дагестанский спортсмен.

Болельщики начали сначала кричать и свистеть, а потом толпа повалила на ринг.  Ведущий соревнований призывал нарушителей порядка успокоиться. Ему на помощь пришли сотрудники службы безопасности турнира и волонтеры. Порядок был восстановлен их силами, - передает ТАСС.

Глава Ингушетии, в столице которой проходил чемпионат России, Юнус-Бек Евкуров назвал инициаторов беспорядков провокаторами.

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В Москве в День России прогремел праздничный салют (ВИДЕО)

В Москве в День России прогремел праздничный салют (ВИДЕО)

В Москве в День России прогремел грандиозный салют. Вечером в столице на Красной площади в честь праздника состоялся концерт. По данным столичного главка МВД, послушать концерт собрались 30 тысяч человек.

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Дело возбуждено по факту нападения на сотрудника Росгвардии на Тверской в Москве

Дело возбуждено по факту нападения на сотрудника Росгвардии на Тверской в Москве

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В Москве на МКАД автомобиль въехал в остановку с людьми

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В Петербурге на Марсовом поле "задержали" надувную утку (ВИДЕО)

Незаконная акция оппозиционеров 12 июня прошла в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Полиция доставила в здание суда не только задержанных, но и огромную надувную утку, инсталляцию оппозиционеров.

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Рэпер Diddy возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американкский рэпер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, составленный журналом Forbes. На первом месте в списке рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy.

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США признали самой "жирной" страной

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В ДТП под Тулой погибло пять человек, в том числе двое детей (ФОТО)

Вечером 12 июня в Тульской области в дорожной аварии погибло пять человек, в том числе двое детей. Есть версия, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля Renault, который не справился с управлением.

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Украинцы высмеивают в соцсетях указ Порошенко о запрете георгиевской ленты

Украинцы высмеивают в соцсетях указ Порошенко о запрете георгиевской ленты

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МВД: более 150 человек были задержаны во время несогласованной акции

В Москве 12 июня более 150 человек были задержаны во время несогласованной акции оппозиции. Задержанные за нарушения общественного порядка для разбирательства доставлены в органы внутренних дел.

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Татьяна Навка гордится старшей дочерью Сашей Жулиной

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка знает, что такое добиться успеха собственным трудом и упорством. В таком же духе она воспитывает своих дочек Александру и Надежду.

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Американец утонул, переплывая реку в центре Берлина на спор

Американец утонул, переплывая реку в центре Берлина на спор

Два американских туриста из Техаса в центре Берлина поспорили, кто переплывет реку Шпрее и бросились в воду. Один благополучно достиг противоположного берега, а другой, турист 20 лет, утонул.

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СПЧ: оппозиционеры опять привлекли молодежь на несогласованные акции

СПЧ: оппозиционеры опять привлекли молодежь на несогласованные акции

О том, что оппозиционеры активно привлекают для своих провокаций молодых людей, в президентском Совете по правам человека (СПЧ) отмечали и ранее. Представитель СПЧ сегодня следил за акцией ФБК.

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В Петербурге в соцсетях обсуждают задержание 12 июня девушки и юноши

В Петербурге в соцсетях обсуждают задержание 12 июня девушки и юноши

В Петербурге 12 июня полиция задержала молоденькую девушку - участницу антикоррупционной акции на Марсовом поле. Фото девушки, прижимающей к груди свою сумку, в окружении полиции, распространяется в соцсетях.

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Задержан участник акции, распыливший газ в сотрудника ОМОН

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