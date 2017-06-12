На курорте в Анталье погибла семилетняя россиянка

Девочка семи лет скончалась 12 июня в отеле турецкого курорта в Анталье. Семилетнюю россиянку звали Мирра Б., на курорт она прибыла вместе с бабушкой, дедом и родной сестрой. Ребенок погиб случайно.

Трагедия произошла в отеле турецкого городка Манавгат, пишет «РГ» со ссылкой на турецкие СМИ. Подробности трагедии не сообщаются, но известно, что ребенок погиб, выпав из окна номера гостиницы, где остановились российские туристы. Девочка упала на бетонный пол в холле гостиницы и была немедленно госпитализирована в больницу Антальи. Но врачи не смогли спасти ребенка: он получил слишком сильные травмы и скончался, не приходя в сознание.