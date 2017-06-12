Москвич пришел проведать приятеля, а обнаружил труп в лужи крови

Придя в гости к приятелю, 41-летний москвич обнаружил незапертую дверь в квартире, а когда вошел обомлел от увиденного – его бездыханный знакомый лежал в луже крови. Он тут же вызвал «скорую», но спасать было некого.

Предположительно, смерть 62-летнего хозяина квартиры наступила сутки тому назад. Как за это время никто из соседей не заметил неладное, остается под вопросом. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Инцидент произошел на Костромской улице на северо-востоке Москвы.