Сегодня утром под Ялтой произошло столкновение грузовой «Газели» и пассажирского автобуса, в котором находились 27 человек, в том числе пятеро детей. В больницу Ялты госпитализированы 9 пострадавших.

Авария произошла около 9:30 на Южнобережном шоссе в районе поселка Массандра. Столкновение было настолько сильным, что оба транспортных средства перевернулись. Водителя «Газели» пришлось извлекать с помощью специального оборудования.



