Власти Забайкалья помогут материально семьям погибших и пострадавших в ДТП

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что принято решение о выплате компенсации в размере 1 миллиона рублей семьям погибших в ДТП забайкальцев. Пострадавшим будет оказана матпомощь.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, материальная поддержка будет оказана в самые кратчайшие сроки, средства для выплат выделят из резервного фонда Забайкальского края.

Всего в автобусе находился 51 пассажир. Погибли 12 человек. Состояние 34 оценивается как крайне тяжелое. Ранее СМИ опубликовали неполный список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.

Автобус с 51 пассажиром возвращался в Читу из села Красный Чикой. На 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы, возле поселка Хохотуй автобус упал с 30-метрового обрыва и перевернулся.