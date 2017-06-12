СМИ опубликовали неполный список погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Ранее поступило сообщение, что количество жертв крупной аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье, перевозившем паломников, возросло до 12 человек. Личности пяти погибших установлены.

По данным «Лайфа», это Новак А.Ю., Масленникова С.Г., Распопова О.Л.. Одиноких Ю., Беломестнова (имя неизвестно).

По всей видимости, все пассажиры были женщинами, они возвращались в Читу из села Красный Чикой, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. Точно известно, что среди погибших был один мужчина – водитель автобуса, арендованного Чититнской митрополией у транспортного предприятия. Всего в автобусе находился 51 пассажир. Состояние 34 оценивается как крайне тяжелое.



