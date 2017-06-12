Минувшей ночью в Москве после ДТП водитель сгорел в своем Gelandwagen

Минувшей ночью на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая в Москве погиб водитель Gelandwagen, когда после столкновения с KIA-Rio внедорожник унесло в сторону и машина врезалась в столб.

Как передает Life, водитель внедорожника хотел проскочить перекресток на желтый свет светофора. Удар с другой иномаркой был такой силы, что Mercedes отбросило в сторону, он врезался в столб и загорелся.

Водитель скончался до приезда медиков.

В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в дорожно-транспортном происшествии в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края с автобусом паломников погибли 12 человек.