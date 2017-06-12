Минувшей ночью в Москве после ДТП водитель сгорел в своем Gelandwagen
12 июня 2017, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая в Москве погиб водитель Gelandwagen, когда после столкновения с KIA-Rio внедорожник унесло в сторону и машина врезалась в столб.
Как передает Life, водитель внедорожника хотел проскочить перекресток на желтый свет светофора. Удар с другой иномаркой был такой силы, что Mercedes отбросило в сторону, он врезался в столб и загорелся.
Водитель скончался до приезда медиков.
В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, накануне в дорожно-транспортном происшествии в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края с автобусом паломников погибли 12 человек.