Москвич упал с восемнадцатого этажа и остался жив

Жителю Москвы удалось выжить после падения с восемнадцатого этажа.

Подробности инцидента сообщает паблик Mash. 30-летний мужчина мыл окна в своей квартире и по неустановленной пока причине сорвался вниз. Горожанин приземлился на припаркованный во дворе автомобиль. О травмах, полученных мужчиной, ничего не сообщается.

Об аналогичном происшествии в российской столице «Аргументы недели» писали в апреле. Годовалый мальчик, оставленный родителями без присмотра, выпал с восьмого этажа. Ребенка спасла от гибели решетка, расположенная на уровне третьего этажа. Мальчик был доставлен в медучреждение с травмами.