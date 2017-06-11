По уточненным данным, в ДТП в Забайкалье погибли 10 человек

По уточненным данным, в Забайкальском крае перевернулся автобус, в результате ДТП погибли 10 человек и 30 человек пострадали, 25 пострадавшим потребовалась помощь медиков. Всего в автобусе находился 51 человек.

Пострадавших госпитализируют в ближайшую больницу.

Автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу в Петровско-Забайкальском районе Забайкалья, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы "Байкал". В МЧС уточнили, что авария произошла в 23.00 по местному времени на маршруте "Красный Чикой - Чита" .

По данным представителей Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края, на данный момент известно о 10 погибших. На месте аварии работают оперативные службы, достают людей, - сообщает ТАСС. По некоторым данным, в автобусе находились паломники.

В службе транспортного надзора региона края сообщили, что водитель автобуса мог снуть за рулем.

Ранее сообщалось о восьми погибших.