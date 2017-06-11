В Москве на МКАД произошёл взрыв, есть пострадавшие
11 июня 2017, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в воскресенье взрыв произошел на пересечении Калужского шоссе и МКАД. В результате происшествия пострадали пять человек. По данным Лайф, рабочие несли баллон с пропаном на склад.
Неожиданно произошел взрыв. Пострадали рабочие. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики "скорой помощи".
Баллон взорвался по неустановленной пока причине. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.