В Москве на МКАД произошёл взрыв, есть пострадавшие

В Москве в воскресенье взрыв произошел на пересечении Калужского шоссе и МКАД. В результате происшествия пострадали пять человек. По данным Лайф, рабочие несли баллон с пропаном на склад.

Неожиданно произошел взрыв. Пострадали рабочие. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики "скорой помощи".

Баллон взорвался по неустановленной пока причине. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.