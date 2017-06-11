Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

Москвичка пострадала в очереди к мощам святого Николая Чудотворца.

Как рассказала журналистам 61-летняя женщина, когда открылись двери в храме Христа Спасителя, в котором хранится святыня, очередь пришла в движение и ее сбили с ног. Пенсионерка упала лицом на асфальт, от удара ей выбило зубы. Пострадавшей помогли дежурившие у храма медицинские работники – они подняли женщину и отправили в больницу. Несмотря на это происшествие, горожанка собирается снова отправиться поклониться мощам, пишет паблик Mash.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в интернете место в очереди к христианской святыне продают за 500 рублей.