К 92-летней старушке катафалк приехал раньше вызванной неотложки

Прокуратура Саратовской области разбирается в «подмене» после публикации в СМИ информации о том, что после звонка в «скорую помощь» 92-летняя старушка дождалась не врачей, а похоронных агентов.

О произошедшем написало волжское агентство "Свободные новости". Внук старушки Александр Иванов, испугавшись инсульта у бабушки, вызвал ей «неотложку» после того, как она потеряла сознание и упала на пол. Однако вместо неотложной врачебной помощи к ним приехала похоронная команда. Реанимобиль же появился только через час.

Когда медики все же появились на пороге квартиры, саратовцу стали поступать звонки с вопросом, как оказывается помощь больной. Мужчине такая забота показалась очень странной и он перезвонил на этот номер. Какого же было его удивление, когда он узнал, что номер принадлежит похоронному предприятию "Ритуал".

Как полагает Александр, врачи, узнав о преклонном возрасте больной и ее тяжелом состоянии, тут же сообщили об этом сотрудникам похоронного бюро, а сами не спешили приезжать, видимо, заранее похоронив человека.

В Минздраве региона заявили изданию, что информация о передаче номера телефона врачами в похоронное бюро не подтвердилась. Так ли это на самом деле, проверит прокуратура.

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