На Урале школьник делал селфи и упал в заброшенную в шахту

Инцидент с подростком в уральском Алапаевске произошел 4 февраля, но про обстоятельства случившегося стало известно только сегодня. Семнадцатилетний юноша провалился в шахту глубиной порядка 80 метров и выжил.

Полиция ведет предварительную проверку ЧП в Алапаевске. Парень 17 лет упал в заброшенную шахту при попытке сделать снимок на фоне заброшенного котлована, пишет «РГ».

Школьник упал удачно: на небольшой выступ внутри шахты, пролетев метров 15. Чтобы достать парня, командир расчета спасателей лично спустился по веревке вниз, чтобы обвязать пострадавшего и поднять на поверхность: парень боялся пошевелиться, чтобы не упасть еще глубже. Школьника достали и передали медикам, сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Следствие выясняет обстоятельства инцидента.