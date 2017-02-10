Во время операции врач случайно повредил пациентке артерию, девушка скончалась

В Курской области произошел чудовищный несчастный случай на операционном столе. Хирург во время операции случайно повредил 22-летней пациентке артерию. Через некоторое время девушка скончалась.

Больная была госпитализирована 12 декабря в хирургическое отделение Железногорской городской больницы с диагнозом: желчекаменная болезнь, хронический холецистит. Во время проведения лапароскопической холецистэктомии хирург повредил ей левую артерию, что привело к геморрагическому шоку и остановке сердца.

После операции пациентка находилась без сознания, сообщает РЕН ТВ. Только через неделю, по настоянию родителей, больную перевели в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России. 23 января она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствие устанавливает виновных.





Читайте также:

Другие новости по теме "Происшествия"

Все новости дня