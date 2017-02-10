Похищенная на "Ауди" хозяйка автомобиля смогла обхитрить своего похитителя
10 февраля 2017, 16:31 [ «АН-онлайн» ]
Московская полиция ввела в городе план "Перехват" после того, как поступило сообщение о похищении девушки на улице Панферова. Однако жертва смогла избежать опасности, перехитрив своего похитителя.
Очевидцы рассказали, как на глазах прохожих неизвестные затолкали девушку в автомобиль "Ауди" красного цвета и скрылись в неизвестном направлении.
На самом деле все выглядело так: угонщик при попытке похитить автомобиль столкнулся с владелицей. Он затолкал девушку в её же машину и увёз с собой. По пути хозяйка иномарки смогла уговорить похитителя дать ей сесть за руль, после чего она выбросила преступника из машины на полпути. Сейчас правоохранители разыскивают похитителя, сообщает «Лайф».
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