Челябинского таксиста посадили на 9 лет «строгача» за убийство прохожего

Убийство 18-летнего прохожего произошло в июне прошлого года в Челябинске. Парень оперся на лобовое стекло автомобиля таксиста Сергея Машнова. Завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Молодому человеку досталось несколько ударов ножом в шею, которые повредили жизненно важную сонную артерию, а также в сердце.

На суде таксист пытался доказать, что это всего лишь превышение допустимой самообороны, однако никаких орудий в руках молодого человека не было, то есть угрозу он не представлял.

За убийство он осужден на 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит материальный ущерб в размере 23 тысяч рублей и моральный — в размере полумиллиона рублей — бывшей супруге убитого, которая воспитывает их несовершеннолетнего сына.