В Иркутске стоявшего в пробке водителя расстреляли в упор

Иркутские автолюбители сегодня стали очевидцами шокирующего происшествия. Прямо на их глазах мужчина в упор расстрелял водителя, находившегося за рулем стоявшего в пробке автомобиля.

Из-за чего разгорелся конфликт - в настоящий момент неизвестно. Как сообщает НТВ, автомобиль пострадавшего преградил путь белому Mercedes. Тогда из иномарки выскочили несколько человек, один из которых был вооружен. Именно он, распахнув пассажирскую дверь, сделал несколько выстрелов практически в упор. К счастью, пистолет оказался травматическим, что и спасло водителю жизнь. Однако из-за малого расстояния, с которого были произведены выстрелы, он получил серьезные травмы и в настоящий момент находится в больнице.

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