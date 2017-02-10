На ЧТЗ задержали «крышу» - начальника отдела полиции «взяли» за взятку

Начальник Тракторозаводского районного отдела полиции Челябинска был задержан за взятку общей суммой 800 тысяч рублей. Высокопоставленный полицейский Евгений Мендель подозревается в предоставлении так называемой «крыши» игорному бизнесу в столице Южного Урала.

Он предупреждал челябинку о предстоящих проверках, а за это получал внушительные средства. По версии следствия, в 2016 году Мендель получил в качестве взятки 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас Мендель задержан, следствие продолжается. Работу сопровождают сотрудники регионального совбеза ГУ МВД и управления ФСБ России.