На севере Санкт-Петербурга собака нашла младенца, закопанного в снег

Об ужасной находке сообщила жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что ее собака обнаружила новорожденного ребенка на Камышовой улице Приморского района города.

Женщина также рассказала подробности происшествия. По ее словам, она гуляла со своей собакой, когда пес вдруг потянул ее в сторону и стал раскапывать снег. Хозяйка животного заметила, что в сугробе лежит младенец.

По ее словам, ей стало плохо. У малыша даже не была отрезана пуповина. Видимо, у женщины не хватило сил, чтобы самой проверить, жив ли малыш. Она обратилась к прохожему мужчине и попросила его об этом. В это время женщина вызвала полицию и «скорую», сообщает life.ru.

К сожалению, ребенок был уже мертвым. На данный момент следствие проводит проверку случившегося.