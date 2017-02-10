В Екатеринбурге девушку избили из-за курения

10 февраля неизвестный напал на девушку, предварительно сделав ей замечание по поводу курения. Инцидент произошел на остановке "Сиреневый Бульвар" (мкрн ЖБИ).

— Я стояла на светофоре около дороги, разговаривала с подругой и курила, хотела перейти дорогу, сесть на трамвай. Мужчина стоял неподалеку, вроде бы что-то мне сказал, но я не расслышала. Дорогу перешла, он снова подошел ко мне, сказал: «Ты что, быстро бросила!». Я ответила, мол, не нравится — отойдите, я не на остановке же. И тут он как замахнется на меня, оттолкнуть пыталась, но не успела, ударил в лицо, я упала, — рассказала пострадавшая в интервью "Нашей газете". - Ударилась головой и спиной. Была у врачей сегодня, губа разбита, лицо опухло, смещение шейных позвонков, ушибы и ссадины. Болит голова, сотрясения вроде бы нет. Мне тут же вызвали скорую, полицию, но мужчина уже ушел.

К слову, девушка успела сфотографировать обидчика. Фото уже находится в распоряжении милиции. Судя по всему, агрессор подготовился заранее, так как надел черные очки перед инцидентом.