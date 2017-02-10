В Челябинске автоледи протаранила пожарную машину со включенной мигалкой

В Челябинске произошло ДТП с участием пожарной машины, которая ехала с включенными сиреной и мигалкой. Транспортное средство столкнулось с автомобилем Subaru, за рулем которого была женщина.

Инцидент произошел вчера днем, сообщает РИА Новости. Пожарный автомобиль ехал на тушение возгорания, а вот куда спешила автоледи - неизвестно, однако она не предоставила спецавтомобилю преимущество в движении. Результат оказался не в ее пользу: пожарная машина просто смяла иномарку, а сама дама оказалась в больнице с травмами грудного отдела позвоночника.

Примечательно, что это далеко не первый инцидент с участием этой автоледи. За прошедший год она шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

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