По челябинской дороге текут реки кипятка

Сегодня, 10 февраля, в Челябинске произошел прорыв водовода с горячей водой. Очевидцы утверждают, что реки кипятка начали заливать проезжую часть по Комсомольскому проспекту с восьми утра. Над дорогой стоит пар, проезд машин затруднен.

Кроме того, вскоре поступила информация об отключении воды в десятках домов, расположенных в округе. По данным МУП ПОВВ, произошла авария на водоводе диаметром 300 мм на перекрестке пр. Комсомольский и ул. Молдавская.

Сотрудники аварийно-восстановительной бригады СП "Горводопровод" оперативно выехали на адрес и работают над устранением повреждения, вся необходимая спецтехника задействована.



Под временное ограничение воды с 8-30 попали следующие адреса: Комсомольский пр-кт 93, 93А, 95, а также дома по улице Молдавская №№ 19,19А,21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25, 25, и 27.



Специалисты организовали альтернативное водоснабжение - подвоз воды питьевой автоцистерной на пр. Комсомольский пр 93-93А, Молдавская 23-23А. О точных сроках ликвидации аварии пока не сообщается.