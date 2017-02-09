В Челябинске загорелся Птичий рынок
9 февраля 2017, 10:36 [ «АН-Челябинск» ]
Очевидцы сегодня, 9 февраля, сообщили о возгорании павильонов Птичьего рынка, который уже несколько десятилетий находится в Тракторозаводском районе Челябинска на улице Марченко.
В пресс-службе ГУ МЧС Росси по Челябинской области рассказали, что сообщение о пожаре было получено в полдесятого утра. Загорелась одна из пристроек основного здания. Согласно предварительной информации, вспыхнула одежда, никто из людей не пострадал.