В Челябинске загорелся Птичий рынок

Очевидцы сегодня, 9 февраля, сообщили о возгорании павильонов Птичьего рынка, который уже несколько десятилетий находится в Тракторозаводском районе Челябинска на улице Марченко.

В пресс-службе ГУ МЧС Росси по Челябинской области рассказали, что сообщение о пожаре было получено в полдесятого утра. Загорелась одна из пристроек основного здания. Согласно предварительной информации, вспыхнула одежда, никто из людей не пострадал.