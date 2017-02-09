В шахте лифта торгового центра в Москве найдено тело мужчины

Накануне вечером в шахте служебного лифта одного из торговых центров Москвы на улице Монтажной обнаружили труп мужчины. Пострадавший скончался на месте, сообщили в региональном Следственном комитете.



С какой высоты упал мужчина, неизвестно. На теле погибшего имеются повреждения, характерные для падения с высоты. Его личность еще не установлена.



Сейчас следователи опрашивают сотрудников торгового центра и пытаются установить обстоятельства произошедшего.



В декабре прошлого года в одном из ТЦ подмосковной Балашихи произошел похожий случай.





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