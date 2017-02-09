Школьная уборщица задержана в Новосибирске с партией героина

Жительницу Новосибирска, работающую уборщицей в одной из школ, задержали сотрудники полиции.

Женщина подозревается в незаконном хранении и обороте наркотических веществ, отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Уборщица была задержана с поличным при попытке забрать крупную "закладку" с героином в Ленинском районе города, уточняется в сообщении. Сверток был спрятан в пакет из-под подсолнечных семечек в снегу.

Уточняется, что местная жительница приобрела партию наркотика, чтобы впоследствии продать ее. Ранее дама не попадала в поле зрения полиции.