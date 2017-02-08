Под Брянском отец случайно застрелил четырехлетнюю дочь

Ужасная трагедия случилась в семье, проживающей в Севском районе Брянской области. Здесь от огнестрельного ранения из ружья скончалась четырехлетняя девочка.

Инцидент произошел, когда отец погибшей разбирал дома ружье, сообщает портал “Актуальные новости”. В процессе мужчина нажал на курок, и ружье выстрелило. Как оказалось, в оружии остались патроны, но мужчина это не заметил. Девочка, которая в этот момент стояла недалеко от отца, получила огнестрельное ранение и скончалась на месте.

В настоящий момент мужчина задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье “убийство по неосторожности”.

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