Под Брянском отец случайно застрелил четырехлетнюю дочь
8 февраля 2017, 22:42 [ «АН-онлайн» ]
Ужасная трагедия случилась в семье, проживающей в Севском районе Брянской области. Здесь от огнестрельного ранения из ружья скончалась четырехлетняя девочка.
Инцидент произошел, когда отец погибшей разбирал дома ружье, сообщает портал “Актуальные новости”. В процессе мужчина нажал на курок, и ружье выстрелило. Как оказалось, в оружии остались патроны, но мужчина это не заметил. Девочка, которая в этот момент стояла недалеко от отца, получила огнестрельное ранение и скончалась на месте.
В настоящий момент мужчина задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье “убийство по неосторожности”.
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