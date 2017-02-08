Под Тулой сердобольную старушку приняли за террориста

Вечером 8 февраля автовокзал города Щекино под Тулой был окружен полицией, работали саперы и оперативники. Причиной переполоха стала бесхозная сумка, оставленная неизвестной пенсионеркой на кресле вокзала.

Полицейское оцепление у Щекинского автовокзала дополняли машины «скорой помощи», сообщает портал myslo.ru.

Сначала бдительные граждане заметили на одном из кресел вокзала брошенную сумку. Затем выяснилось, что сумку оставила подозрительная пожилая женщина. То есть на тот момент, когда вызывали полицию, старушку считали подозрительной. Спецслужбы отработали как положено: оцепление, саперы, медики, опрос очевидцев…

Все раскрылось, когда открыли сумку: там лежали вещи для нуждающихся и записка от сердобольной бабушки: «Берите, что хотите».