Пензенский подросток выбросился в окно из-за запрета компьютерных игр

Шокирующий случай произошел в Пензе. Здесь тринадцатилетний мальчик выбросился в окно многоэтажного дома после того, как ему запретили играть в компьютерные игры.

Инцидент произошел утром в воскресенье, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, мальчик находился в квартире своего отца, который запретил ему играть в компьютерные игры. В ответ на это школьник выпрыгнул в окно кухни. К счастью, мальчик остался жив, однако получил значительные травмы. Падение с высоты четвертого привело к многочисленным переломам и другим повреждениям.

В настоящий момент проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Другие происшествия