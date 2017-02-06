Пензенский подросток выбросился в окно из-за запрета компьютерных игр
6 февраля 2017, 17:56 [ «АН-онлайн» ]
Шокирующий случай произошел в Пензе. Здесь тринадцатилетний мальчик выбросился в окно многоэтажного дома после того, как ему запретили играть в компьютерные игры.
Инцидент произошел утром в воскресенье, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, мальчик находился в квартире своего отца, который запретил ему играть в компьютерные игры. В ответ на это школьник выпрыгнул в окно кухни. К счастью, мальчик остался жив, однако получил значительные травмы. Падение с высоты четвертого привело к многочисленным переломам и другим повреждениям.
В настоящий момент проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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