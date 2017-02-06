Теплоход «Князь Донской» полностью сгорел на судоремонтном заводе

Неэксплуатируемый теплоход «Князь Донской» практически полностью сгорел на судоремонтном заводе на Волге, в городе Звенигово Республики Марий Эл, сообщили в главном управлении МЧС по региону.



Пожар начался в 9:30 утра, через пять часов его удалось потушить, когда судно почти уже полностью выгорело. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Однако в результате инцидента из моторного отсека вылилось около 50 кг нефтепродуктов.



В минувшем октябре теплоход, находящийся на отстое с июня 2015 года, погрузился в воду по вторую палубу и сел на грунт на глубине около 6 метров.





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