Эксперт рассказал о возможном взрыве на борту Ту-154

Расследование декабрьского крушения Ту-154, принадлежащего Минобороны, еще не закончено, и специалисты продолжают выдвигать свои гипотезы. Так технический эксперт Юрий Антипов вновь заговорил о версии взрыва, хотя официально ее исключили сразу.

К такому выводу специалист пришел, проанализировав изменение окраски и изгиб частей фюзеляжа авиалайнера, запечатленные на фотографии. По его мнению, взрыв мог произойти в багажном отсеке справа – железо там было просто разорвано, а оставшийся металл откинут наверх.

"Левый борт грузового отсека - там вообще ситуация однозначная: ниже пола, то есть в отделе грузового отсека, обшивка приобрела черно-коричневый окрас, что возможно только при воздействии очень высокой температур", - отметил эксперт в разговоре с BFM.

Исполнительный директор общества независимых расследователей авиапроисшествий Валерий Постников жестко отреагировал на изложенные Антиповым доводы: "У специалистов нет никакого желания стоять на ушах долго, они просто кропотливо выполняют свою работу, поэтому целесообразно перестать отвлекаться на мнение любого так называемого эксперта и дождаться тех, кому это поручает государство".

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, следовавший в Сирию, разбился 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи вскоре после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, тележурналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.





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