Рэпера Пашу Техника избили фаллоимитатором (ВИДЕО)

Известного в молодежной среде рэпера Пашу Техника унизили в Воронеже. Фанаты противоположного по стилю направления, поклонники Миши Маваши, отхлестали Пашу фаллоимитатором за его выступления.

Видео избиения выложено в сеть и стремительно набирает популярность, сообщает «Лайф».

Рэпер и блогер Паша Техник известен своими провокационными заявлениями в соцсетях и активисты молодежных соцгрупп унизили Пашу за его «гражданскую позицию». Дело в том, что Техник частенько оскорбляет в сети своих коллег по цеху и признается в пристрастиях в наркотикам. В свою очередь Миша Маваши – сторонник спортивного образа жизни, как и его поклонники, которые встретили так недружелюбно Пашу в Воронеже.