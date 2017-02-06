Названы новые возможные причины гибели москвички Натальи Меламед

Стали известны новые подробности громкого дела, связанного с москвичкой Натальей Меламед, тело которой обнаружили в красногорском лесу.

По некоторым данным, давность смерти составила уже неделю на момент обнаружения тела. При этом сообщается, что до своей гибели девушка прожила в лесу около двух дней.

В ее желудке обнаружили большую дозу антидепрессантов – свыше десяти таблеток. Рядом также нашли две упаковки с данными препаратами. Ранее сообщалось, что девушка погибла от переохлаждения. Однако, на данный момент, не исключается, что смерть могла наступить и от приема лекарств. Это еще предстоит выяснить, сообщает life.ru.

Ранее «АН»-онлайн» уже писали, что девушка оставила предсмертную записку. Также сообщалось, что она страдала депрессией.