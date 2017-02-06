Росгвардия открещивается от аварии с участием БТР на МКАД

Днем в понедельник, 6 февраля, представитель Росгвардии прокомментировал инцидент с БТР в Москве.

По словам источника, военная техника, которая сломалась на МКАД, не принадлежит Росгвардии. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инцидент с БТР не имеет никакого отношения к вышеуказанному органу, передает портал "Газета.Ru".

Напомним, ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автодороге случилось ДТП с участием военной техники. На шоссе в результате происшествия образовалась гигантская пробка в сторону Белой дачи. Кто является виновником аварии пока не сообщается.