Московские коммунальщики завалили снегом коляску с двухмесячным младенцем

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента на улице Палехская в Москве, где на коляску с младенцем рухнул снег.

По предварительной информации, снег упал на двухмесячного мальчика по вине рабочих, занимавшихся очисткой кровли одного из домов. В настоящее время ребенок находится в медучреждении, информации о его состоянии нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают личности сотрудников управляющей компании, ответственных за уборку снега.

Ранее «АН-онлайн» писали о похожем случае, произошедшем в Кирове. На двух маленьких девочек упал снег, который соскользнул с крыши детского сада.

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