Московские коммунальщики завалили снегом коляску с двухмесячным младенцем
4 февраля 2017, 17:55 [ «АН-онлайн» ]
Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства инцидента на улице Палехская в Москве, где на коляску с младенцем рухнул снег.
По предварительной информации, снег упал на двухмесячного мальчика по вине рабочих, занимавшихся очисткой кровли одного из домов. В настоящее время ребенок находится в медучреждении, информации о его состоянии нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают личности сотрудников управляющей компании, ответственных за уборку снега.
Ранее «АН-онлайн» писали о похожем случае, произошедшем в Кирове. На двух маленьких девочек упал снег, который соскользнул с крыши детского сада.
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