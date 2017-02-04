Наталья Меламед в предсмертной записке обвинила в своей гибели родителей

Стало известно содержание предсмертной записки, оставленной погибшей москвичкой Натальей Меламед.

В послании Меламед обвинила в своей смерти родителей. По словам 23-летней девушки, они испортили ей жизнь, пишет портал Life.

Как сообщили «АН-онлайн» ранее в субботу, предсмертная записка была обнаружена в кармане москвички, замерзшей насмерть в Красногорском лесу. Журналисты выяснили, что последние месяцы своей жизни Наталья Меламед страдала от депрессии, вследствие чего была вынуждена обратиться за психиатрической помощью.

Напомним, девушка пропала без вести на прошлой неделе. Ее искали 250 человек.