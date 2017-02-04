Баня и сарай провалились под землю на глазах у жителей брянского поселка

В огороде у жителей поселка Вышков под Брянском раньше стояли баня и сарай, а потом внезапно провалились под землю.

Грунт просел на улице Щорса, уточняет источник в экстренных службах региона. Глубина воронки составила пять метров, а ее диаметр достиг тридцати метров. Как сообщает сегодня РИА "Новости", две хозяйственные постройки оказались разрушены, никто из людей не пострадал.

Очевидцы уточняют, что гигантская воронка образовалась на территории частного домовладения. Согласно некоторым данным, под землю ушла и часть гаража. В настоящий момент трещина ползет по направлению к соседнему дому.