Жителя Улан-Удэ переехали три машины подряд, он не выжил

Житель Улан-Удэ скончался от полученных травм после того, как его сбил на дороге автомобиль, а затем переехали еще две машины.

Инцидент произошел накануне вечером, сообщает портал “Актуальные новости”. Двадцатилетний молодой человек, находившийся за рулем Honda Stream, допустил наезд на 45-летнего пешехода, причем, как отмечают очевидцы, произошло это на большой скорости. Скрываться с места ДТП парень не стал: остановился на обочине и включил “аварийку”. Однако в это время навстречу двигался автомобиль Toyota Corolla, который и наехал на лежавшего на дороге мужчину, а следом то же самое сделала и Lada Granta.

По словам водителей, всем им помешала увидеть пешехода темнота.

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