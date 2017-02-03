Под Калиниградом разлившаяся нефть убила лебедей

Благородные птицы погибли в водах калининградского порта Балтийск, где был допущен разлив нефтепродуктов. В гавани остались на зимовку сотни лебедей, которые сейчас находятся на грани исчезновения.

Экологи «Зеленого фронта» составили запрос в Росприроднадзор Калининградской области, пишет «РГ».

Сообщается, что за истекшую неделю в загрязненных водах Балтийска погибло не менее десяти лебедей. Гавань по просьбе экологов стали очищать от нефти, - за ходом работ следят специалисты Росприроднадзора.

Госинспектор надзорного ведомства осмотрел акваторию бухты и составил соответствующий акт о нарушении чистоты водоема. В настоящее время выясняется источник загрязнения.