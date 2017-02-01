На Южном Урале две служебные собаки отравились наркотиками

История с челябинским террористом, который грозился взорвать себя гранатой, имеет неприятное продолжение. При обыске квартиры наркодельца две собаки надышались парами наркотических веществ, и их пришлось откачивать специалистам ветеринарной клиники.

Напомним, что 27 января силовики заподозрили одного из челябинцев в хранении наркотиков. Во время обыска его квартиры в Тракторозаводском районе мужчина начал угрожать взорвать все при помощи гранаты.

Взрывное устройство оказалось муляжом, и наркодилера задержали. У него нашли обрез охотничьего ружья и патроны. Однако собаки, которые около часа провели в этой квартире, надышались наркотическими парами. Одна собака вышла из дома и тут же упала на снег, не в силах встать. Вторая почувствовала себя плохо чуть позже.

В данный момент животным ничего не угрожает. На наркодилера возбуждено несколько уголовных дел.