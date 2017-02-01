В Омске наркоман взял в заложники ребенка, требуя дозу героина

Инцидент произошел в Омске. Мужчина внезапно ворвался в один из частных домов и взял в заложники ребенка.

Как сообщается, злоумышленник преследовал одну цель – получить дозу наркотиков. Он удерживал 13-летнюю девочку, угрожая ножом, и требовал, чтобы для него нашли героин. Правоохранительным органам удалось задержать преступника и освободить ребенка. К счастью, девочка не пострадала, пишет life.ru.

Как выяснилось, нападавшему 41 год. Он был ранее судим и употреблял наркотики. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.