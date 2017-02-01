Еманжелинца осудят за спаивание трехлетнего сына

26-летний папа будет осужден сразу по двум статьям уголовного кодекса – за умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также за жестокое обращение с ребенком при неисполнении родительских обязанностей.

Напомним, что 14 января отец напоил пивом до беспамятства своего трехлетнего сына. мама ребенка не смогла ему помешать и попросила соседку вызвать полицию. Малыша увезли на скорой в невменяемом состоянии.

Ребенка откачали, экспертиза показала. что ему причинили легкий вред здоровью. Как рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, горе-отцу грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, его хотят лишить родительских прав, так как подобное поведение отмечается правоохранительными органами не впервые.