В Челябинске пожизненное грозит насильнику, который убил свою 15-летнюю жертву

3 августа прошлого года 20-летний челябинец поздно вечером подкараулил 15-летнюю школьницу на одной из остановок Ленинского района. Он предложил проводить девушку до дома. Она согласилась.

Мужчина довел школьницу до безлюдного места и попытался изнасиловать. Девушка оказала яростное сопротивление, чем очень разозлила насильника. Судмедэксперты потом насчитают десятки ножевых ранений, которые привели к страшной смерти подростка.

За убийство, которым мужчина хотел скрыть изнасилование, его могут осудить на пожизненный срок заключения.