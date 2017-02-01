Человека до смерти избили в центре Москвы

Утром в среду, 1 февраля, стало известно, что в центре Москвы до смерти избили человека.

Сотрудники полиции обнаружили сегодня изувеченное тело человека в одной из квартир жилого дома на улице Мантулинская в столице. Как сообщает новостной портал Life, погибшим в ходе избиения, согласно предварительным данным, является 53-летний мужчина.

В настоящий момент начато следствие по факту убийства человека, сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Москве.