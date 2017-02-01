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Вместо Казани на новых банкнотах будет Дальний Восток
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Порошенко объявил России дипломатическую войну
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Траоре отправился в аренду в хихонский «Спортинг»
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Трамп: отношениям с Россией пора двигаться вперед
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Нарколабораторию обнаружили в детском саду в Костроме
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Претендент в канцлеры ФРГ раскритиковал президента США
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В Омске наркоман взял в заложники ребенка, требуя дозу героина
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Ставки на отставку: британцы ставят на то, что Трамп покинет президентский пост
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Арестован подросток, подозреваемый в убийстве ровесника на парковке ТЦ
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Германские СМИ: Киев сознательно обостряет ситуацию в Донбассе
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Человека до смерти избили в центре Москвы
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В Чите сотрудники детдома скрыли попытку суицида и аборт воспитанниц
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Пассажирка московского метро искусала женщине руки, ее доставили в больницу
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Японский премьер заявил, что хочет посетить Россию как можно скорее
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Футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом
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В центре Москвы водителю отрезали ухо
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СКР выяснит обстоятельства обстрела в Донецке российских журналистов
|31.01 21:05
Российские спортсмены не стали возвращать медали по приказу МОК
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Омская семья с детьми насмерть отравилась угарным газом
|31.01 19:44
Кудрин рассказал, как повлияет на курс рубля скупка валюты Минфином
|31.01 18:39
В Москве 50-летняя женщина упала с 14-го этажа и осталась жива
|31.01 18:22
Полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы, пропавшей в Новокузнецке
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В Москве прохожий обстрелял подростков из-за громкой музыки
|31.01 15:16
Полиция задержала 80-летнюю старушку, укусившую сотрудника магазина
|31.01 14:41
Труп мужчины сутки пролежал незамеченным в канаве в Подмосковье
|31.01 13:55
Кремль отказался оценивать политику Трампа
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В Госдуме хотят предложить российских легкоатлетов Белоруссии
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Студент устроил танцы возле Вечного огня в Московской области (ВИДЕО)
|31.01 13:05
Песков рассказал о причинах наступления украинской армии в Донбассе
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Проект совместного с Японией использования земли на Курилах готов