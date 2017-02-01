В Долгодеревенском отдали под суд насильника

Трагедия произошла в ночь на 18 декабря прошлого года. Девушка одна возвращалась поздно вечером домой, к ней подошел парень и, угрожая убийством, отвел за ближайший склад. Там он избил ее и изнасиловал.

Однако этого мужчине оказалось мало, и он потащил девушку в подъезд, где продолжил избивать и насиловать. Девушка отчаянно сопротивлялась, кричала и царапалась. Парню стало плохо, и она сумела вырваться. Девушка стучала во все двери, и ей открыла хозяйка одной из квартир. Она спрятала ее и позвонила в полицию. Насильника задержали.

Вину насильник признал лишь частично, однако биоматериал и записи камер наружного наблюдения помогли доказать его причастность к преступлению. За изнасилование с угрозой убийства возбуждено уголовное дело. Отметим, что ранее он привлекался за незаконный оборот наркотиков.