В центре Москвы водителю отрезали ухо

Стало известно об инциденте, который произошел на одной из улиц в центре Москвы. В полицию сообщили о том, что был найден раненый человек.

Стражи порядка сразу же выехали на место происшествия. Как сообщается, в центре Москвы был обнаружен водитель автомобиля марки «KIA». Мужчина был серьезно травмирован. Кто-то жестоко с ним поступил, отрезав ему ухо, пишет life.ru.

Также на место происшествия выехала «скорая помощь» для оказания мужчине медицинской помощи. На данный момент следствие разбирается во всех деталях этого жуткого происшествия. Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто мог сотворить такое с водителем.